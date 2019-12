Regresa favor a un amigo que fue su "Santoclós"

HERMOSILLO, Sonora.- Mario Gómez Limón tiene muy buena memoria; todavía recuerda el día en el que necesitaba dinero para la operación de un hijo y un amigo le dijo: "¿Cuánto necesitas?... toma, te lo regalo". En agradecimiento con quien le tendió una mano cuando más lo necesitaba está vestido de "Santoclós" en el Centro de la ciudad.

Con su impecable barba blanca, su traje rojo con orillas blancas, ríe como el "gordito" más querido de Navidad. Se sienta bajo el tejabán del Mercado Municipal para que los visitantes del Centro se tomen una foto para su álbum de recuerdos.

Gómez Limón, de 57 años, contó que la primera vez que se vistió de "Santoclós" fue para llevarles los regalos a sus catorce sobrinos durante Nochebuena y es precisamente esa imagen con el rostro de sorpresa de los niños que tiene presente en su mente como si fuera ayer.

"A todos les entregué regalos y uno me reconoció nomás, por la voz, no hablaba nomás me reía para que no me reconocieron, hasta que me que quité el traje y se me quedó un pelo de la peluca", relató.

De esa primera vez que tomó el traje animado por su mamá ya hace cerca de 20 años y desde entonces cada Nochebuena trabaja con la vestimenta de "Santoclós" para entregar obsequios.

ALGO DIFERENTE

En esta ocasión quiso hacer algo diferente y llegó al Mercado Municipal, por la calle Guerrero y Elías Calles en el escenario que instaló el Patronato Pro Obras del Centro Cívico y Comerciante de Hermosillo A. C.

"Lo hago para apoyar a un amigo, él me ayudó una vez y quedé muy agradecido y aquí favor con favor se paga. Necesitaba un dinero para operar a un hijo, una operación, no tenía yo y él me dijo ‘¿cuánto necesitas?’, tanto, ‘toma te lo regalo’, y así", indicó.

Ahora trata de pagar aquel favor que le hicieron y estará en este lugar hasta el 24 de diciembre para regalar una paleta a los niños que quieran una foto.

Aclaró que su verdadero trabajo es de chofer en Uber, pero mientras usa el traje de santa se desconecta para ayudar a quien lo ayudó.