"Regalo 50 manzanas a quien me quiera donar sangre"

HERMOSILLO, Sonora.- Alfredo Rivera necesita con urgencia sangre O negativo, pues será operado de una hernia y quiere estar bien de salud por su hijo, quien tiene síndrome de Sanfilippo, y su esposa que también enfrenta algunos retos de salud.

Regalo 50 manzanas al que me quiera donar la sangre, no se la estoy comprando porque la sangre no se compra, así como me están bendiciendo con la sangre así los bendigo con las 50 manzanas", afirmó el hombre de 49 años de edad.

Judith Beatriz Ortiz, esposa de Alfredo, es quien se encarga de atender la mayor parte del tiempo a Oseas Joel, quien padece del síndrome de Sanfilippo, también conocido como mucopolisacaridosis tipo III.

Alfredo trabaja por su cuenta, en el verano vende panes y en el invierno manzanas acarameladas o con chile, con las ganancias saca adelante a su esposa y su hijo.

A diario sale en su motocicleta, a la que llamó "troncomóvil", donde adaptó una caja de acero para cargar las manzanas que lleva a vender a veces a comunidades como La Victoria y Bahía de Kino.

Explicó que quiere seguir con salud para atender a su hijo que no puede moverse o comer por sí mismo y continuar en el trabajo para sacar adelante a su esposa que padece de asma, diabetes e hipertensión.

"Me van a hacer unas operaciones de urología y otra operación de una hernia, me pidieron sangre O negativo, pero no encuentro y por la hernia hace como dos meses me llevaron a emergencia porque se me hinchó y se iba a ahorcar la tripa", explicó.

"Si se rompe pues se derrama todo ahí, pero no me operaron de emergencia, me dijeron que me esperara, ya me hicieron análisis, entonces necesito sangre y tengo que andar fajado, y no me quieren operar hasta que lleve la sangre", apuntó.

ES UN BEBÉ

Alfredo Rivera indicó que el síndrome que padece su hijo es incurable y quien lo padece olvida lo que aprende; llega el momento en el que no puede moverse por sí mismo.

Contó que Oseas Joel fue un niño normal hasta los 10 años, cuando comenzó a tener dificultades para realizar actividades simples como ir al baño o comer.

"Tenemos diez años que lo cambiamos de pañal, tenemos que darle biberón", relató, "tenemos que darle todos los alimentos picados porque si no se ahoga".

La familia de Alfredo Rivera además de la sangre necesita apoyo para la alimentación de Oseas Joel.

Si puede ayudar a la familia con Gerber, pañales, jugo o Ensure puede comunicarse al teléfono 66 23 69 80 14 o acudir en las tardes con Alfredo, a las calles Progreso y Solidaridad que es el lugar que tiene como punto de venta.