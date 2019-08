Reforzarán seguridad en panteones

HERMOSILLO, Sonora.- Por los robos que a diario se presentan en el Panteón Sahuaro se reforzará la seguridad en el sector, ya que de momento es imposible bardear el perímetro del inmueble, señaló Norberto Barraza Almazán.



El titular Servicios Públicos Municipales indicó que el cerco actual es de malla ciclónica y es un material fácil de romper, lo que permite que los ladrones puedan ingresar fácilmente al panteón, a pesar de que en una parte existe reja, por el bulevar Agustín Gómez del Campo.



ROBARON REJA



"Se robaron 250 metros de reja, sabemos que el cerco de malla ciclónica no es resistente pero cubre la mayor parte del perímetro del panteón, el cual es de dos kilómetros 300 y tiene un área de 42 hectáreas y en ella hay aproximadamente 55 mil tumbas", comentó.



La delincuencia continúa en el sector, reconoció el funcionario, por lo que se pidió apoyo a Seguridad Pública Municipal con patrullas y durante el día los mismos elementos de Servicios Públicos se encargan de la seguridad.



"Es una labor que ha hecho Seguridad Pública, tenemos los rondines pero son 42 hectáreas y no es fácil; es compleja la seguridad del panteón por lo grande que está", indicó.



LO QUE MÁS ROBAN



Los principales reportes que se tienen en el camposanto, detalló el funcionario, son robo de flores o adornos, cambio de floreros (los cuales son encontrados tumbas más adelante).



Barraza Almazán puntualizó que al ser un lugar público no se puede restringir el paso a los visitantes.