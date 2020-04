Red Solidaria reparte despensas

HERMOSILLO, Sonora.- En apoyo a las familias que menos tienen durante este periodo de contingencia, los integrantes de Red Solidaria México han repartido más de 100 paquetes despensas en las colonias de mayor necesidad de la ciudad, informó la presidenta y fundadora de la organización.

Aracely Chiquete detalló que desde diciembre de 2012, cuando Red Solidaria llegó por primera vez a México, principalmente a Hermosillo, se han dedicado a proporcionarle alimento a las personas en situación de calle y migrantes, pero desde el pasado 15 de marzo pararon la actividad.

“Como no estamos acostumbrados a estar viendo nomás, dijimos: ¿Cómo le podemos hacer para ayudar a las personas? Pues empezamos a hacer paquetes familiares básicos, porque no todo mundo puede apoyar porque mucha gente no está trabajando y baja el nivel de donación.

“Lo que hicimos es hacer paquetes de lo más básico: Frijol, harina, manteca, arroz y lentejas”, dijo, “eso es lo más básico, también ocupan leche, aceite y todo eso, pero preferimos algo básico y constante, y abarcar más gentes, y es lo que hemos estado haciendo”.

Indicó que se han realizado dos entregas: Durante la primera ronda se entregaron 42 paquetes básicos y en la segunda entrega fueron 66, y los beneficiados fueron residentes de las colonias Solidaridad, Tres Reinas y Humberto Gutiérrez.

“Trato que sean adultos mayores, que vivan solos o que no tienen apoyo; a ellos les damos prioridad y de ahí nos pasamos a las personas que, por ejemplo, que son de muy bajos recursos y estamos tratando de hacer esto cada catorcena”, apuntó.

RETOMAR ACTIVIDAD

Red Solidaria México cuenta con más de 3 mil 900 integrantes y alrededor de 250 los que apoyan directamente en la preparación de alimentos y repartición de los mismos, y aunque la actividad se detuvo, hay planes de retomar el proyecto para alimentar a personas que viven en la indigencia.

“Viendo la situación de que nadie está apoyando a los indigentes, vamos a comenzar a repartir bolsas de comida y botellas de agua por toda la ciudad, a indigentes obviamente, y una compañera de la red que recorre toda la ciudad por su trabajo será quien reparta.

“Toda la gente que quiera participar, nosotros estamos a la orden. Pueden participar donando o si nos quieren ayudar a repartir, en especial los jóvenes que ahorita son los únicos que más o menos pueden salir, me refiero a que están sanos y no tienen todas esas enfermedades como diabetes e hipertensión”, añadió.

Los interesados en apoyar, tomando todas las medidas de protección como lo indican las autoridades de salud pública, pueden enviar un mensaje (inbox) a la página de Facebook Red Solidaria México, con Aracely Chiquete.