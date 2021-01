Reconoce alcaldesa de Hermosillo a policías en su día

HERMOSILLO.- “Ustedes no están solos, cuentan conmigo, me he arriesgado con ustedes y yo nunca los voy a dejar solos, como sé que ustedes tampoco lo van a hacer”, afirmó la alcaldesa Célida López Cárdenas a los elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo.

En el marco de la conmemoración del Día del Policía y el homenaje póstumo a Enrique Morales Alcántar, “Moralitos”, la presidenta municipal dio a conocer que por primera vez los mil 66 agentes en activo de la corporación tendrán una gratificación económica de 9 mil 380 pesos.

Dichos estímulos provienen de una parte 40% de los ingresos que el Ayuntamiento obtiene por concepto de multas de tránsito, de donde también se están costeando los estudios universitarios de más de 121 elementos, abundó.

López Cárdenas destacó que no hay documentación que compruebe que ese 40% haya sido destinado para apoyar a los elementos en administraciones anteriores.

Yo los quiero seguir invitando a que se atrevan a inscribirse en la universidad, yo me he hecho responsable de poder pagar sus estudios y poderles ayudar”, insistió la alcaldesa, a la vez que agradeció a los regidores por haberle dado a ese apoyo mediante la certeza normativa.

RECONOCIMIENTOS

“Llegó el día de festejar el Día del Policía, estoy muy agradecida con los elementos, la corporación tiene muy buenos resultados, muy superiores a los de 2019”, destacó la alcaldesa Célida López, luego de entregar sus respectivos reconocimientos a los agentes con desempeño sobresaliente.

La máxima distinción como Policía del Año le correspondió a Jesús Francisco Vieda Grijalva, con 10 años en la corporación municipal, quien también fue nombrado Policía del Mes de Noviembre y reconocido por Valor Heroico.