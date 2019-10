Reconoce Gobernadora labor y compromiso de los camineros

HERMOSILLO, Sonora.- La labor y dedicación de los trabajadores de la Junta de Caminos del Estado ha permitido que Sonora haya pasado de tener unas carreteras destrozadas al inicio de la administración, a más de 3 mil 600 kilómetros de carreteras rehabilitadas, en excelente estado y en constante conservación, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.



La titular del Ejecutivo estatal reconoció al personal de la dependencia en el marco de la celebración del Día del Caminero 2019.



Al destacar que Trabajo Llama Trabajo, la mandataria señaló que la conservación y rehabilitación de las carreteras y caminos es de vital importancia para el Estado, ya que conectan destinos, propician un mejor desarrollo para la entidad y fortalecen la movilidad, educación, salud y seguridad, lo cual es fundamental y muy valioso para Sonora.



Acompañada por los trabajadores de la JCES, Ricardo Martínez Terrazas, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), y Manuel Ibarra Salgado, director general de la dependencia, la Gobernadora resaltó la participación de los trabajadores para concretar el Rescate Carretero de Sonora.



“Gracias a todo el personal de esta Junta Local de Caminos, pero sobre todo, a los que están allá en la carretera, en el camino vecinal, trabajándole duro para sacar adelante las carreteras que nos acercan, que nos dan seguridad, que nos dan arraigo con nuestras familias y, sobre todo, que también hacen que sea mucho más transitable para las ambulancias; es que es todo, las carreteras estatales son todo, los caminos son todo, si no hay caminos no llegas a ningún lado aquí en Sonora”, resaltó.



EL AVANCE



En cuatro años, más del 70% de estos se han rehabilitado y hoy están en excelente estado, gracias al compromiso del personal que ha hecho un gran esfuerzo.



La gobernadora Pavlovich indicó que, cumpliendo también con su compromiso de otorgarle las herramientas dignas para que realicen sus labores en mejores condiciones, se concretó, gracias al apoyo de Grupo México, la entrega de uniformes y equipamiento para el personal de campo de la JCES, que desde hace más de 10 años no recibía una renovación del mismo.