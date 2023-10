Recomiendan a papás inmunizarse contra Covid-19 ante falta de vacunas pediátricas

HERMOSILLO, Sonora.- Ante la falta de vacunas pediátricas contra Covid, lo ideal es que padres y adultos cercanos a un niño se inmunicen, recomendó Luis Eduardo García Lafarga, director médico de Hospital San José y pediatra neonatólogo.

Los niños menores de 5 años de edad no van a ser vacunados en México con ninguna de las vacunas, entonces la manera de protegerlos es que se vacunen los adultos.

“Lo ideal sería que pudieran ponerse Pfizer o Moderna, pero en México se van a poner otro tipo de vacunas, y aunque no son las de mayor protección, lo mejor es ponerse lo que hay al alcance”, expresó.

A los padres de familia que tengan la posibilidad de viajar a Estados Unidos con sus hijos, les aconsejó inmunizarse en familia con las vacunas disponibles en el vecino país.

Si no es posible, recordó que Covid ya no es una enfermedad tan grave como al inicio de la pandemia, y menos para los menores de edad.

Afortunadamente, el Covid ha estado disminuyendo y ya no es tan común y en los niños se manifiesta más como una gripa, entonces, si bien no hay que dejar de cuidarse, ya no es un factor de preocupación como antes.