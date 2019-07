Recomiendan a papás dar tiempo de calidad a los niños

HERMOSILLO, Sonora.- Pasar tiempo de calidad con los hijos es la mejor herramienta para que una madre o padre de familia tenga su confianza y así poder protegerlos de cualquier tipo de abuso que pudieran sufrir dentro o fuera de su hogar, expresó Sergio Óliver Burruel.



El sicólogo, especialista en temas infantiles, recordó que durante el periodo vacacional pueden aumentar los casos de abusos deshonestos en contra de menores, debido al tiempo libre.



"Una de las posibilidades es el abuso, porque de pronto les dan roles que no les corresponden a los niños, como el cuidado de ancianos o hermanitos, y también ahí hace que el ambiente se complique.



"Pero también en muchas familias, que son disfuncionales porque no están con los padres sanguíneos", citó, "por ejemplo una mamá que tiene una pareja o viceversa, el problema está cuando surgen las ‘oportunidades’ para algún tipo de abuso".



El tiempo libre no controlado, reiteró, pudiera ser utilizado por algún padrastro o familiar para cometer actos deshonestos en contra de un infante, principalmente niñas, quienes de acuerdo con las estadísticas son las más afectadas.



"Además de que los niños y jóvenes también son curiosos y pueden caer fácilmente en la trampa, en algún tipo de invitación que les llame la atención.



"Normalmente son amenazados con hacerle daño a alguien de su familia", subrayó, "como golpear

al hermanito".



Aunque los padres de familia en ocasiones no pueden estar todo el día con sus hijos por cuestiones laborales, aconsejó, la mejor herramienta que tienen es la convivencia de calidad.