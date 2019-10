Recomienda Condusef evitar revelar datos a llamadas que suenan "reales"

HERMOSILLO, Sonora.- La titular de la Unidad Especializada a Atención a Usuarios de la Condusef, llamó también a tener cuidado con las llamadas que en muchas ocasiones suenan "reales", ya que tienen el mismo tono en espera; las personas utilizan el mismo tono de voz e incluso se escucha el mismo ambiente.

"Muchas personas se guían por eso pero se debe poner atención cuando el "agente" pide datos, por ejemplo, cuando pregunta si es cliente de tal banco y te dice los primeros cuatro números de la tarjeta, la mayoría de la gente sabe que los primeros cuatro números coinciden en todas las tarjetas, por ello no debe proporcionarles el resto", destacó.

MEDIAN Y CONCILIAN

"Si las partes no concilian, los dejamos en libertar de acudir en los tribunales, los Juzgados Mercantiles o los tribunales son los que pueden dictar una sentencia y sólo los afectados son quienes pueden dar información del final que han tenido estos juicios", añadió.

Aunque HSBC es uno de los bancos de los cuales se ha hablado en los últimos meses que padece esta situación, han sido diversas instituciones bancarias como Banamex, Bancomer, entre otras, en las que se han presentado las transacciones no reconocidas.

SIN RESPUESTA JUAN ADOLFO

Después de que le vaciaron la tarjeta, de donde obtendría recursos para hacerle un regalo a su esposa, Juan Adolfo Félix Durán espero la respuesta de los ejecutivos del banco, pero nunca llegó.

"No me llamaron, pasaron uno, dos días y me fui a la sucursal cerca del Panteón Yáñez y ahí hablé con el gerente, le comenté que si no se hacía algo al respecto me volvería a presentar al día siguiente y me dice ‘ah bueno, yo mañana salgo de vacaciones’, me quedé helado, sólo les di las gracias y me fui a trabajar de todos modos", dijo.

Poco después, otra empleada de la misma sucursal le aclaró que se tuvo registro de que fue el afectado quien realizó la transacción por medio de la autorización del token bancario, el cual es un dispositivo con el cual se realizan transacciones de forma segura.

"La señorita me dijo que yo había autorizado eso del token, yo no sé que es eso, en esa cuenta nunca he hecho una transacción para otra persona", manifestó el hombre de 66 años de edad.

Juan Adolfo y su esposa Ofelia protestaron por fuera del HSBC ubicado en bulevar Paseo del Río Sonora Norte y Comonfort con una lona, dos sillas, unos recipientes con agua y una bocina por fuera del edificio esperando una respuesta.