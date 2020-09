Recolectan y reparan “compus” para regalar educación ¿Le interesa apoyar?

HERMOSILLO.- Recolectar, reparar y donar aparatos de cómputo en desuso es el objetivo de Cooperativa Solidaria Sustentable, un grupo de amigos que se reunieron para apoyar a niños y jóvenes que no cuentan con equipo para sus clases virtuales.



A través de Facebook, Diana Coronado invitó a ciudadanos a donar pantallas, laptops, teclados, mouse, CPU´s y partes de computadoras o laptops.



Con ayuda de familia y amigos han reparado poco a poco estos aparatos para llevarlos a niños y jóvenes que durante esta pandemia no han podido recibir sus clases en línea.



A estos aparatos que no usamos se le puede dar un uso eficiente y los beneficios son muchos: Ya no tienes basura electrónica, no contamina y hay niños que no tienen acceso a computadoras y ahora lo podrán aprovechar”, dijo.