“Reciclando por Sonrisas”: Ni la lluvia los detiene para ayudar

HERMOSILLO, Sonora.-A Diego Antillón Ramírez no le importó la lluvia con tal de acudir a apoyar la campaña de reciclaje “Reciclando por Sonrisas” de la ludoteca Ave Badú.

El hombre de 28 años señaló que decidió ser voluntario del evento por sugerencia de personas cercanas, sin embargo una vez que entendió el significado de la tarea, decidió apoyar todo lo posible.

Entré porque me invitó un amigo que está trabajando en el reciclaje y entonces empecé a venir a ayudar, ya me platicaron como funciona y me di cuenta cuáles eran los materiales que se podían reciclar”, agregó.