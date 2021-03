Recicla y ayuda a pacientes con cáncer y lupus

HERMOSILLO.- “Reciclando por Sonrisas” en su novena edición invita para que mañana participen en la colecta de materiales reciclables para apoyar con medicamento a niños, jóvenes y adultos con cáncer y pacientes con Lupus.

El evento es organizado por Ludoteca Infantil Ave Ba’du y varias organizaciones civiles como Chaviza Revolucionaria, He for She, Acción Sonora Jóvenes por la Comunidad, y Movimiento Ecobigoc.

Lo recaudado es para tratamiento y mantenimiento antes y después de la quimioterapia o en estas caso como esta difícil la situación comprar insumos para que le puedan poner tratamientos ya sea el catéter o algún medicamento”, manifestó Daniela Salas del área de comunicación de Ludoteca Infantil Ave Ba’du.

¡TÚ PUEDES APOYAR!

Daniela agregó que los materiales que recolectarán en “Reciclando por Sonrisas” son papel archivo, libros, cuadernos, tapitas de plástico, botellas, cartón, revistas, periódicos y medicamento que la gente ya dejó de usar, en esos casos se entrega un formato y son para personas canalizadas.

La actividad se realizará el próximo sábado frente a la Universidad de Sonora, contraesquina de la Plaza Emiliana de Zubeldía de 09:00 a las 14:00 horas Si deseas apoyar esta actividad puedes realizar tus donativos a la cuenta: 5204 1672 5031 6593