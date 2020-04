Recibirán 100% del sueldo choferescon enfermedad crónica

HERMOSILLO, Sonora.- Operadores del transporte público de Hermosillo que padezcan alguna enfermedad crónica se les pagará el 100% de su sueldo, aunque por la contingencia y ser un grupo de riesgo no laboren.



Los trabajadores del volante manifestaron, hace días, su inconformidad, pues las empresas encargadas del servicio les habían notificado que solamente se les pagaría el 50% de su sueldo, es decir 925 pesos a la semana.



Apolinar Castillo, líder del Sindicato de Trabajadores del Servicio Público de Autotransportes Similares y Conexos de Estado de Sonora, manifestó que gracias a las negociaciones entre el Estado y las empresas encargadas del servicio se logró un avance en el tema.



“A los completos que tienen alguna enfermedad vulnerable se les va a pagar al 100%, es lo que se ha resolvió hasta ahorita.



“Son alrededor de 150 compañeros que sufren algún tipo de enfermedad crónica y para ellos ya quedó su sueldo asegurado y eso nos da gusto, claro”, manifestó.



LO PENDIENTE



Aunque se logró un avance en las negociaciones, aún falta el porcentaje de sueldo que recibirán los operadores que no estén laborando, pues en esta Semana Santa y por la contingencia, se redujo hasta en un 30% el sistema de transporte urbano en la ciudad.



“Estamos esperando qué tanto porcentaje se les va a pagar a los operadores que se van a ir a sus casas, eso no lo han resuelto porque no se ha podido concretar nada”, indicó.



“Queda por resolver”, expuso, “si a estos compañeros se les pagará el 80 o el 70% de su sueldo”.