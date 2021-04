Reciben vacuna con esperanza

HERMOSILLO.- Momentos de alegría, esperanza e ilusión se vivieron ayer en Hermosillo durante el primer día de vacunación contra el Covid-19 en adultos mayores, quienes aún a pesar de los retrasos en algunos puntos de atención, el calor y las largas filas, se mostraron felices al ser inmunizados.

El proceso, aunque estaba contemplado iniciar a las 08:00 horas, se retrasó minutos e incluso horas en algunos puestos, como fue el caso de la Secundaría 5, ubicada en la colonia Palmar del Sol y la Secundaria 15, que se encuentra en Villa del Palmar.

Esto, explicó el personal voluntario en el lugar, debido a que el biológico llegó después del horario establecido, teniendo en algunos casos hasta cuatro horas de retraso sin recibirlo.

Ayer inició la vacunación a adultos mayores de 60 años en Hermosillo con las 67 mil dosis que llegaron de AstraZeneca el pasado domingo.

SIENTE ERNESTINA ALEGRÍA

Emocionada y feliz, Ernestina Sortillón, de 80 años, fue de las primeras beneficiadas en recibir la vacuna contra el Covid-19 en el centro de vacunación ubicado en el Estadio Sonora.

Acompañada de su nieto, a quien cuando era niño llevó a vacunar, fue inmunizada desde la ventanilla del auto, quejándose un poco del dolor que le causó el piquete, pero contenta de no haber sentido otra cosa.

Me dolió poquito, sí me dolió, pero ya no he sentido nada, ningún dolor, me siento muy bien”, expresó sonriente.