Recibe Alejandra el Premio Municipal

HERMOSILLO, Sonora.- Alentada por el medallista olímpico Fernando Platas, la seleccionada nacional en tiro con arco Alejandra Valencia fue reconocida anoche como la ganadora absoluta del Premio Municipal al Deporte 2019.

La estudiante de la Universidad de Sonora recibió los honores de manos de la alcaldesa Célida López, después de un año donde cosechó grandes éxitos en Nacionales Indoor y de Exteriores, Juegos Centroamericanos y del Caribe y en los Panamericanos de Lima.

"Lo que voy a decir aquí yo creo que es un agradecimiento en general, de todos los que recibimos los premios en las dos categorías", expresó Valencia, quien añadió que entre más difusión se le dé a estos eventos más niños se motivarán a hacer deporte.

La alcaldesa Célida López Cárdenas encabezó la ceremonia de premiación, junto al director del Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo, Ramón Darío Noriega.

"Yo tuve muchas emociones en estos momentos, porque recordé muchas veces cuando mi mamá me llevaba a diferentes concursos y mi madre todo el tiempo me decía: ‘Hija no importa si ganas, lo que importa es que participes, y no importa si pierdes, yo te voy a seguir queriendo igual", recordó la alcaldesa en su discurso.

Durante el evento también tuvo lugar una conferencia del ex clavadista Fernando Platas, quien además de contar sus anécdotas como deportista, aconsejó a los jóvenes que van iniciando en sus carreras.

"Mi consejo: El tema mental se entrena igual que el entrenamiento físico, no va separado, va de la mano", señaló.