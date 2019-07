Rechaza PF pasar a Guardia Nacional en HMO y Tijuana

HERMOSILLO, Sonora.- Por no estar de acuerdo en pertenecer a la Guardia Nacional y por la reducción de prestaciones, Policías Federales de Hermosillo protestaron exigiendo que sus derechos se cumplan y se respeten.



Alrededor de 40 elementos cerraron el carril derecho del bulevar García Morales y Quintero Arce, a la altura de la base de la Policía Federal, quienes por media hora mantuvieron la manifestación pacífica.

Antonio López, Policía Federal, comentó que en ningún momento se les preguntó si querían o no pertenecer a la Guardia Nacional, pues eso les implicaría la reducción del salario.



"Jamás nos notificaron si querríamos pertenecer a la Guardia Nacional, nada más por órdenes nos mandaron a hacer los exámenes a la Ciudad de México y allá nos están diciendo que no pasamos, muchos por estatura, por la vista.



"No sabemos nada, no nos han dicho nada si no quedaremos en la Policía Federal; a algunos compañeros los mandaron al Instituto Nacional de Migración, les hicieron firmar su baja, prohibiéndoles todos sus derechos", manifestó Antonio López.



De acuerdo a los manifestantes, ellos ya pasaron el examen de control y confianza, por lo que no es justo que se los vuelvan a hacer, y que por dos o tres kilos (de peso) de más o algunos centímetros de estatura que les faltan, puedan perder sus empleos.



"Se nos infirmó que al pasar a la Guardia Nacional se va a reducir el suelto, el más bajo para un Policía Federal está en 7 mil 200 pesos en una quincena y otra quincena de 6 mil 400, nosotros nos preguntamos si en una quincena vamos a trabajar más y en otra menos, por qué se manejan así, en eso no estamos de acuerdo", aclaró Antonio López.



La mayoría de los elementos que se manifestaron son originarios del Centro del País, donde tienen a sus familias, y con la posible reducción de su suelo no contarán con los recursos ni para mandarles ni para viajar a visitarlos, dijo.



A nivel estatal, fueron más de 500 elementos de la Policía Federal los que se manifestaron y probablemente mañana se sumen a la manifestación nacional.

Tijuana



Elementos de la Policía Federal se manifestaron en la Zona Río y en el aeropuerto de Tijuana en contra de las condiciones que se ofrecen en su transición a pertenecer a la Guardia Nacional.



Manuel Juárez, uno de los oficiales inconformes, informó que dicha protesta representa a los casi 300 elementos de las divisiones de Fuerzas Federales, Gendarmería, Inteligencia y Policía Científica comisionados en Baja California.



Explicó que la inconformidad es a causa de que se les está obligando a pasar a la Guardia Nacional, sin garantizar que tengan las mismas prestaciones y sueldos con los que cuentan en la Policía Federal.



"La situación actual es que a los compañeros que están transfiriendo a la Guardia Nacional no se les están garantizando con certeza cuáles van a ser los sueldos mensuales.



A algunos compañeros no les quieren dar ni comida, les quieren cobrar la comida y no les están dando un lugar dónde dormir y creo que no se vale", dijo.



Bloquean calles en CDMX



En la capital del País policías federales acompañados por sus familiares, tomaron el Periférico Oriente y se desplegaron en la explanada del Centro de Mando de Iztapalapa, donde más tarde recibieron el apoyo de otros 3 mil agentes.



En su pliego petitorio, los policías demandaron respeto a su antigüedad y grados, prestaciones laborales y un bono de operatividad por 9 mil 800 pesos, además de no ser evaluados para su incorporación a la GN.