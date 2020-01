Reanudarán las jornadas de esterilización.

HERMOSILLO, Sonora.- Las jornadas de esterilización se reanudarán la última semana de enero dentro de las colonias de Hermosillo, señaló Jorge Zepeda Redondo, en donde se espera esterilizar a un máximo de 50 mascotas.

El titular del Centro de Atención Canina y Felina indicó que hasta el momento son cinco colonias las que están en lista de espera: Pueblitos, Jacinto López, Los Olivos, La Cholla y Villa Verde.

EN LOS OLIVOS

La principal colonia que nos ha hecho la solicitud es Los Olivos, siempre esterilizamos ahí hasta 50 mascotas, tanto perros como gatos, aunque en ocasiones no alcanzamos a atender a todos y tenemos que darles unos boletos para que los lleven al Centro", comentó.

Los requisitos para esterilizar a una mascota es llevarla con un mínimo de 8 horas de ayuno, que estén libres de garrapatas, que no estén en celo o embarazadas y ser mayores a tres meses, detalló, ya que en caso de que no cumpla con alguno de estos no podrán ser intervenidos.

"En el Centro también tenemos esterilizaciones, tienen un costo de 250 pesos pero en las jornadas son de forma gratuita, además de que llevamos lo que son las vacunas contra la rabia y la de contra garrapatas", añadió.

Durante el año pasado, resaltó, se atendió a 6 mil 400 perros y gatos durante las diversas jornadas realizadas en las colonias y en el Centro de Atención, manifestó por lo que se espera superar este año dicha meta.