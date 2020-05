Reanudar labores lo decide consejo de Salud: STJE

HERMOSILLO, Sonora.- “La autoridad competente para determinar la reanudación de labores normales es el Consejo Estatal de Salud, y no el Supremo Tribunal de Justicia”, externó Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).



Tras la manifestación de los ciudadanos que exigen la apertura de los juzgados para poder ingresar sus demandas y continuar con los procesos judiciales, el titular del STJE comentó que se entiende los estragos que ha causado la suspensión de labores por la contingencia, pero la institución se está apegando a las recomendaciones del Sector Salud.



“Es entendible la desesperación de muchos abogados litigantes que, debido a la suspensión de labores por la contingencia sanitaria, no pueden presentar demandas no urgentes o no pueden impulsar los asuntos que ya tenían.



“Nosotros no somos especialistas en salud y no vamos a poner en riesgo la salud de los 2 mil servidores públicos del Poder Judicial del Estado y de los miles de usuarios de nuestro servicio”, dijo.



Se reconoce como legítimo el derecho a la protesta, agregó, y al Gobierno del Estado habría que reconocerle su sentido de responsabilidad, ya que los millones de contagios de Covid-19 y los cientos de miles de muertes por esa razón, exigen prevenciones, precauciones y cuidados.



El magistrado Gutiérrez Rodríguez aseguró que el personal del STJE no ha estado de “brazos cruzados” durante este contingencia, ya que se están atendiendo los asuntos de carácter de urgencia, se está trabajando al 100% con la mediación y con la capacitación del personal de manera virtual.



“Estamos considerando formas electrónicas sin impedimento legal para al menos recibir demandas y adelantar trabajo, de modo que el litigante y los usuarios en general únicamente hagan actos complementarios o de ratificación presencial cuando las labores normales se reanuden”, destacó.



El funcionario recomendó a los afectados por las medidas que se tuvieron que tomar a causa de la pandemia que no se desesperen, ya que lo que concerniente a la salud y la vida no debe tomarse como un juego.