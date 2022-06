Realizan en Cananea la octava edición del Seminario Minero

SONORA.- Con la presencia de empresas proveedoras, conferencias magistrales, encuentros de negocios y eventos deportivos, se realiza en Cananea la octava Edición del Seminario Minero.

Después de dos años de no realizarse debido a la contingencia sanitaria, la Asociación de Mineros de Sonora (Amsac) organizó este evento para posicionar al estado como uno de los más importantes en el sector minero, además de generar alianzas entre empresas, proveedores y comunidades.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, inauguró la ceremonia donde destacó la importancia de la proveeduría en el sector minero y los retos a los que se enfrenta como el medio ambiente, el agua y oportunidades de crecimiento.

El primer reto de la mineria en nuestro estado es darle valor agregado, que no salga ningún matetial a granel de nuestro estado no solo eso que no salga en barra sino en productos que le den ese valor", dijo.