Realizan despedida representativa a Debanhi Escobar en Hermosillo

"Me duele saber que no puedo ir segura ni a la tienda, que hasta en la escuela corremos peligro", expresó Valeria, la joven organizadora de la despedida a Debahni en Hermosillo.

Sin pertenecer a ningún colectivo feminista o agrupación, comentó que hizo la convocatoria por haber sentido mucho dolor al ver las noticias relacionadas con la desaparición y muerte de Debanhi.

Hice esto por que sentí que necesitaba expresarme; porque llore y me consolé sola al ver las noticias y no se me hace justo", expresó.