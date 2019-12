Realizan Sábado del Tilichero para apoyar a pepenadores

HERMOSILLO, Sonora.- Para beneficiar a cinco familias de pepenadores y evitar que se generen residuos en los domicilios, Servicios Públicos Municipales ayer realizó el Sábado del Tilichero y Descacharre en los cinco centros de acopio que ya son conocidos en la ciudad.

Norberto Barraza Almazán, director de Servicios Públicos, informó que las donaciones en buen estado serán entregadas a familias que se dedican al reciclaje y que viven en condiciones humildes.

"Son familias que viven arriba de la basura y como es el último Sábado del Tilichero, vamos a tratar que el ciudadano haga su donación, porque realmente estas son familias que han cooperado mucho por Hermosillo, que viven en situación muy precaria, pero reciclan.

"Además, cuando las personas traen su material de reciclado y sus tiliches", dijo, "nos ayudan a que se contamine menos y la otra es que también a ellos (pepenadores) se les facilita mucho las cosas".

GANAR-GANAR

Barraza Almazán destacó que este tipo de actividades la población la puede poner siempre en práctica y, a su vez, ayudan a las familias que más lo necesitan, ya que muchos de los que se dedican al reciclaje no tienen ni para comer.

Agregó que el mes de diciembre es en el que se genera una cantidad mayor de residuos, por lo que se estará trabajando hasta el cierre de año para evitar la contaminación en la ciudad y hacerle saber a la ciudadanía que lo mejor para su bienestar es mantener limpio el lugar en el que viven.

"Además que hay muchas actividades, como el caso de los tianguis que están en todo el sector Norte, sector Sur, está el tianguis del Jardín Juárez, la Plaza Zaragoza, está el propio Centro de la ciudad y que generan basura.

"Convocamos a que no tiremos basura", insistió, "porque el chiste, no es tanto limpiar, el chiste es no tirar".

El servidor público externó que durante todo diciembre permanecerán abiertos los contenedores que están los distintos puntos de la ciudad y el servicio de recolección de basura descansará solamente el día miércoles 25.