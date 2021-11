Ratifica Guillermo Padrés denuncia contra ex Gobernadora Claudia Pavlovich

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex gobernador Guillermo Padrés Elías ratificó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la ex gobernadora Claudia Artemisa Pavlovich Arellano por presuntos delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal.

La querella interpuesta y ratificada por el ex mandatario sonorense también señala por los mismos presuntos delitos al ex fiscal Rodolfo Montes de Oca y al ex secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella.

Al respecto, el ex gobernador Guillermo Padrés confirmó que existen otras 18 denuncias similares contra ex funcionarios y también contra ex titulares de Salud e Isssteson.

La denuncia contra Pavlovich y colaboradores se interpuso el pasado 8 de octubre en la Agencia dos Especializada en Hechos de Corrupción de Hermosillo con expediente: CI/HER/502/502/00039/102021.

El 10 de noviembre fue ratificada para que responda por presuntos delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal sancionado en el Artículo 180, II, del Código Penal del Estado de Sonora.

Refiere que se impondrán de cuatro a ocho años de prisión, multa de cuarenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización y destitución, en su caso e inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos cuando incurra en casos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal.