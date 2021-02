Rafael Hilton supera barreras del síndrome de Asperger y triunfa

HERMOSILLO.- Ni la discriminación o las constantes burlas de algunas personas vencieron el gran ímpetu y amor por la vida de Rafael Hilton, pues a sus 31 años, es el primer joven con Asperger en titularse de la carrera de Ciencias de la Comunicación, en la Universidad de Sonora.

“Soy el primer alumno con Asperger que se titula por promedio de 9.1, en la historia de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en la Unison”, contó orgulloso.

“Lamentablemente en la carrera sufrí discriminaciones por parte de tres maestros por mi forma de pensar, me llegaron a decir que era un tonto, que no tenía la capacidad, ni podría ser un buen profesionista, pero para mí en ese momento me sirvió ponerme en sus zapatos y entender que desconocían mis capacidades”, señaló.

Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger y se conmemora cada 18 de febrero, en honor al cumpleaños del siquiatra austriaco Hans Asperger, quien descubrió este trastorno del espectro autista.

CRECIMIENTO PERSONAL

Aunque en algunos momentos la vida no ha sido fácil para Rafael, pues se le ha dificultado socializar con otras personas, el aceptarse a sí mismo ha sido un punto clave para crecer personalmente.

Tener el amor y apoyo incondicional de su familia y amigos cercanos, quienes le han hecho ver que su condición no lo hace menos que otros, sólo diferente, pero lo diferente puede ser muy bueno.

Conforme iba creciendo, el apoyo de mi familia fue ayudándome a salir adelante cuando no tenía diagnóstico alguno de autismo o Síndrome Asperger”, dijo.

“En el colegio siempre me veían raro, me tachaban de loco, de enfermo, pero mi familia siempre estuvo ahí, al igual que amigos y personas que conocí a lo largo de mi vida y se hicieron personas importantes”, mencionó.

Hilton dijo luchar todos los días por aceptar su condición y trabajar en superar los obstáculos que se le presenten.

Afirmó estar consciente de las grandes capacidades que tiene como ser humano, tanto personal como académicamente.

A las escuelas e instituciones educativas, les recomendó ser más inclusivos y solidarios con quienes tienen alguna condición especial, pues cree, ese hubiese sido un punto clave para ser diagnosticado a tiempo.

Es un gran amante del cine y fan de la productora Dana Goldberg, y cuya frase lleva en la memoria: “Cada trabajo arduo tiene un buen resultado”