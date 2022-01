“Quiero morir de lo que sea, menos de ese cochino virus”: María del Carmen

“Yo perdí como trece familiares de Covid, entre ellos mi viejito, por eso le digo a Dios que me quiero morir de lo que sea, menos de ese cochino virus”, expresó María del Carmen Méndez, de 73 años, quien ayer se colocó el refuerzo de la vacuna contra el Covid-19.

“Yo no quiero que me dé eso, es una enfermedad muy fea, muy triste, le tengo un miedo horroroso”, agregó.

Entre las pérdidas más dolorosas que ha tenido que sufrir la mujer en el último año, está la de su esposo y su yerno, quienes se contagiaron de coronavirus en el trabajo.

Asimismo, tuvo que despedir a tres cuñadas, cuatro hermanos, un sobrino, una prima, e incluso la nieta de una sobrina suya, todos por la misma causa, haberse contagiado de Covid-19.

Yo a veces siento me quedé yo solita, sin mis hermanos, sin mis primos, todos se me fueron; por eso cuando voy a la iglesia le digo a Diosito que no le haga nada a mis tres hijas, ni a sus familias, que me las respete”, dijo afligida.

“Cuando me van a visitar se sienten, porque así me la llevo”, apuntó su cubrebocas, “no me lo quito por nada, porque uno nunca sabe quién puede traer el virus, y es mejor cuidarse”, contó.

Desde las 08:00 horas, la señora María del Carmen acudió al Centro de Usos Múltiples (CUM) para ponerse el refuerzo de la vacuna contra el Covid-19.

Afirmó que cuando le pusieron la inyección no sintió nada, ni tampoco con las primeras dos dosis, por eso ha invitado a todos sus conocidos a que se vacunen, y no desaprovechen la oportunidad de estar protegidos.