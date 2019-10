Quieren ser vistos "diferente" y tapan baches de corazón

HERMOSILLO, Sonora.-Tras intentar enderezar su vida, Arturo y Javier Eduardo ayudan de acuerdo a sus posibilidades a la comunidad en la que viven sin esperar nada a cambio, sólo la satisfacción de poder hacer algo bueno y así ser aceptados y comprendidos por la sociedad.

Desde tempranas horas los amigos de toda la vida, Arturo Gutiérrez Constante, de 35 años de edad, y Javier Eduardo Morales Ochoa, de 34, tratan de salir adelante y de "encajar" en su comunidad, al mismo tiempo de aportar con un granito de arena tapando baches.

Más allá de los vicios o "comportamiento dudoso" que pudieran tener ante los ojos de los demás, Arturo y Javier Eduardo diariamente ayudan a tapar baches en la colonia CNOP y sus alrededores, como en Lomas de Madrid, Jacinto López, Eusebio Kino y Los Jardines.

"La verdad vemos que están muy feos los baches y sinceramente es de agüitarse que pase un accidente o algo, vale más prevenir que lamentar y pues la verdad, todo bien, si podemos ayudar, pues ayudamos.

"Ahorita también ando limpiando parques, ayudé en la limpieza de la casa en Los Jardines, donde fue la explosión y pues la verdad lo hago sin malicia, sólo quiero ayudar, ya que si me quieren dar algo la gente, pues lo acepto", externó Arturo.

QUIEREN SER CIUDADANOS EJEMPLARES

"Yo a veces me acerco, así, a la gente, para ver si me dan chanza de hacerles chambitas, limpiarles los patios o a las oficinas, pero no sé que pasa, no me quieren dar, ni caso me hacen y pues la verdad, sí me gustaría que me ofrecieran algo.

"He barrido los estacionamientos y todo, y ni caso me hacen, como si no existiera y pues sí me agüita, me gustaría que me vieran diferente y eso que me fui más presentable, aquella vez", agregó.

Invisibles ante la sociedad se sienten a diario los "amigos del alma", quienes lo único que desean es ayudar, pero por más baches que tapen, por más calles que barran, el juicio de los demás será difícil de borrar, aunque lo único que ellos busquen sea una oportunidad.