Quieren regalar aparato auditivo a su mamá

HERMOSILLO, Son.- Los hijos de Chayito Moreno, de 53 años, piden a la comunidad que los apoye para comprar un aparato auditivo para la sordera que cuesta 9 mil pesos, el cual quieren dárselo de regalo el Día de las Madres.

La sordera borró la sonrisa y las ganas de salir delante de la abuelita de 53 años, se la lleva triste y llora casi todo el día, pues hace un año que no escucha nada, lo que ha sido un golpe fuerte para una mujer que se dedicaba a las ventas.

Era muy movida hacía tortillas, vendía accesorios y ropa, ella no paraba, aquí en la colonia la conocen muy bien, explicó Fernanda María Elena Varela.

LLORA MUCHO

Fernanda y su hermano Emanuel trabajan por su cuenta, ella hace y entrega tortillas mientras su hermano vende verdura en un triciclo. No cuentan con los recursos para comprar el aparato de nombre Starkey Livio con que su madre podrá escuchar de nuevo.

No cuento con seguro para atenderla y la estamos tratando en particular porque ella se está dejando, indicó, se desespera y llora mucho y no queremos verla triste, ese sería el mejor regalo para mi madre.