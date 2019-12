Quieren recolectar juguetes para pacientes oncológicos

HERMOSILLO, Sonora.- Para que en estas fiestas decembrinas los pacientes oncológicos del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) tengan un rato de alegría, alumnos de Enfermería de la Unison realizan una colecta de juguetes.

Desde la semana pasada y hasta este miércoles, los integrantes de la Sociedad de Alumnos de Enfermería mantienen un pequeño centro de acopio en el edificio 10 A de 09:00 a 14:00 horas.

Ángela Rodríguez, una de las integrantes, expresó que la colecta es de juguetes nuevos que no utilicen pila, que no sean de peluche no bélicos.

"El fin es darles un poquito de felicidad a los niños de Oncología del Hospital Infantil en una posada que se realizará el 8 de diciembre, se les organiza a ellos y vamos nosotros y entregamos los regalos", dijo.

El evento lo organizan el doctor y maestro Adrián Morales y se espera juntar cerca de 150 juguetes, pues además de los 120 pacientes de esta área, van también sus hermanitos.

"Son juguetes que no requieran pilas y no sea de peluche porque les puede hacer daño", expresó, "de preferencia nuevos para que ellos tengan la felicidad de abrir un juguete nuevo".