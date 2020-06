Quiere Ricardo ser un padre ejemplar

“Trabajar en un área Covid fue difícil, pero también estoy agradecido con Dios por la experiencia, porque me ayudó a prepararme para ayudar y contribuir más, y espero que mis hijos estén orgullosos de mí y lo que hago”, expresa Ricardo Terán Romero, camillero del Hospital Ignacio Chávez de Isssteson.

Ricardo es padre de cuatro niños, Santiago, de 13 años; Azul Violeta, de 11; Maximiliano, de 5 y Valentina de 4. Entregado a su familia, siempre ha buscado ser un ejemplo para ellos sobre lo importante que es hacer las cosas con pasión y amor a Dios, así como a buscar apoyar al prójimo.

Aunque normalmente trabaja en el área de Pediatría dentro del hospital, las últimas dos semanas se vio en la necesidad de cubrir un turno de dos semanas dentro de la zona Covid, lo cual, expone, aunque fue difícil, intentó dar lo mejor de sí y sobre todo, mostrarle a su familia que sin importar la situación, debe verse la vida con optimismo.

Acabo de salir del área Covid, trabajé dos semanas ahí y la verdad es muy difícil la situación que se vive ahí dentro. Usar el equipo de protección es pesado, no poder ir al baño, comer, ni tomar agua por 11 horas para no infectarte o cometer un error es agotador”, señala.

“Bajé como 5 kilos durante esos días y traigo la cara marcada por el traje, pero en los primeros 5 días que trabajé ahí di de alta como a trece gentes, para mí fue un logro muy importante, por eso todo se lo dejé a Dios, yo sé que él quiso que estuviera ahí, que fuera a hablar de su poder con los enfermos, y yo lo hice con mucho gusto”, añade.

A sus hijos, comenta, por la edad que tienen prefiere no hablarles sobre la enfermedad cuando llega a casa, ya que para él es mejor pasar tiempo de calidad a su lado.

“Yo soy un padre de familia entregado a mi esposa e hijos, y he visto cómo han crecido mucho mis niños en este tiempo, más Azul Violeta, ella es autista y por su condición no le gustan los abrazos”, relata conmovido, “pero cuando llegué a casa el primer día que estuve en área Covid, después de bañarme llegó y me abrazó fuerte, para mí fue algo muy especial”.