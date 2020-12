"Quédense en casa, a Dios lo pueden encontrar ahí", cierran dos iglesias ante Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- "Quédense en casa, a Dios lo pueden encontrar ahí", expresó el padre Luis Armando, luego de decidir cerrar la parroquia Santuario del Divino Niño Jesús, ante la alta incidencia de contagios de Covid-19 en Hermosillo, son dos iglesias que cerraron sus puertas.

La parroquia ubicaba en la colonia Revolución cuenta con un letrero grande que indica "Cerrado por contingencia" y es que según comentó a diario se entera de hasta cuatro nuevos casos entre conocidos y fieles que le comparten la información.

La otra parroquia es la Sagrada Familia, ubicada en la colonia El Ranchito, donde el padre Juan Ftancisco "Kokys", decidió seguir la misma medida que el padre Luis Armando

En esta zona además ha habido bastantes casos y aunque los miembros de la iglesia han mantenido las medidas sanitarias, en ocasiones no se cumplen.

"Tenemos un aumento exponencial en casos, en la parroquia nos vamos enterando de casos, de decesos, diarios de tres a cuatro personas cercanos. Desde el sábado tome la situación, pero el domingo ya cerré".

Mucha gente no respeta los protocolos, vienen personas mayores, traen a niños, el aforo del Santuario es para 300 personas sentadas, pero no me gusta arriesgar, ahorita ya estar separados en las bancas ya no garantiza el no contagiarse. Yo ya no quiero exponerlos", recalcó el padre Luis Armando.

Las personas en la comunidad lo ha tomado muy bien y agradecen la conciencia, mencionó, es por ello que manifestó su deseo que otras parroquias tomen la decisión de cerrar de forma temporal.

"Con la situación que estamos viviendo debemos hacer conciencia, el cerrar el Santuario es un signo también de que debemos cuidarnos. Yo les diría quédense en casa, a Dios lo pueden encontrar ahí, ahorita no es necesario acudir a las parroquias, ni hacer bodas, quinceañeras o bautizos", dijo.

Al momento no hay una fecha para la cual tengan previsto regresar, pero invitó a la ciudadanía a seguirlos en redes con las celebraciones virtuales.

Misa virtual:

Facebook Santuario del Divino Niño Jesús

Domingos 12:30 horas