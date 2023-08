¡Qué nuevas!: Usuarios en Hermosillo esperaron hasta 50 minutos por los camiones el primer día de clases

HERMOSILLO, Sonora.- Las cosas no han cambiado para los estudiantes del Conalep plantel Hermosillo 1, ubicado por la calle de la Plata casi con Carretera a Sahuaripa, en el Parque Industrial, ya que esperaron hasta una hora por el transporte.

Tiempos de 50 minutos de espera realizaron usuarios del transporte urbano en Hermosillo en este regreso a clases del ciclo escolar 2023-2024 además que las unidades lucieron saturadas, reportó Alfonso López Villa.

El presidente de Vigilantes del Transporte A.C. explicó que ayer alrededor de 150 mil personas usaron los camiones para trasladarse, de estos entre 30 y 40 mil son estudiantes que estaban de vacaciones.

No hubo un plan para poder llevar a los muchachos a tiempo a las escuelas, lo único que vimos es que el gobierno comenzó a administrar la línea 9 Villas del Sur, y pues mal administrada, no aparece en la aplicación”.

“No acepta el cobro por tarjeta, sí están dejando pasar a los estudiantes, pero pues lo que podría llegar hacer un beneficio, lo echan a perder por las improvisaciones que hacen”, mencionó.

Te puede interesar: Hermosillo: Amplían servicio de la Línea 6 de transporte público

AUMENTAN SOLO ENTRE 10 Y 15 UNIDADES

El número de unidades que circuló ayer, aseguró, fueron entre 340 y 350 camiones, y sólo se aumentó en número de 10 y 15 vehículos públicos para este inicio de ciclo escolar.

Muchos estudiantes ya no están utilizando el transporte porque usan otras opciones porque no llegan a tiempo y están dejando de utilizarlo los muchachos”, comentó.

El número de camiones ideal para Hermosillo y que incentive a la población a retomar el transporte como una forma de movilidad se necesitan alrededor de 500 unidades, declaró.

“El camión es la última opción que tienen muchos muchachos, ya cuando de plano no tienes raite y te queda muy lejos la escuela y no tienes carro y no pudiste ponerte de acuerdo con otros, la última opción es el transporte, en lugar de ser la primera”, dijo.

Para que el transporte urbano funcione, señaló López Villa, que se necesita un incremento del 60% de unidades. Recomendó a la población a buscar vías alternas a los camiones para trasladarse y llegar temprano a su destino.