Puede ser México centro de producción de energía solar: Clinton

HERMOSILLO, Sonora.- México es un país rico, pero con la oportunidad que tiene de convertirse en un centro de producción de energía solar podría ser aún más al desarrollarse a la par de Estados Unidos y Canadá, resaltó el ex presidente Bill Clinton durante el segundo Foro Mundial de Energía Solar.

El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez al presentar al presidente número 42 de Estados Unidos, reconoció que a través de las iniciativas que ha lanzado, una de ellas sobre el cambio climático, ha aportado beneficios no sólo a su país, sino a todo el mundo.

En la conferencia magistral denominada “Una conversación con el presidente Clinton”, el líder mundial en la lucha contra el cambio climático, señaló la importancia de migrar a las energías verdes para reducir las emisiones de carbón a la atmósfera y al mismo tiempo atraer inversiones.

Apuntó que uno de los primeros pasos para cambiar a energías verdes, es iniciar con un análisis de la eficiencia de las redes que transfieren energía, pues si hay superávit se puede llevar a otras partes y con eso ganar dinero.

El calentamiento global es un problema que no tiene fronteras y sobre el cual no hay discusión respecto a que hay que combatirlo, pero es el cómo abordar ese combate donde caben muchas acciones complementarias a la producción de energías limpias, y que se pueden hacer desde el ámbito de las ciudades”, expresó.

La sociedad y los sectores económicos, dijo, tienen liderazgo para mantener y continuar con el desarrollo del País, y en unos meses se celebrarán elecciones populares, lo que los obliga a pensar en la descarbonización para ofrecerles un futuro a sus hijos.

Recientemente el huracán “Otis” cortó la comunicación alrededor de Acapulco, donde mi esposa y yo pasamos la luna de miel hace 48 años, y creo que es la primera vez en mi vida que en un solo día una tormenta tropical se convierte en un huracán de categoría 5”, comentó.

El ex presidente de Estados Unidos indicó que de camino del Aeropuerto Internacional Ignacio Pesqueira al Expofórum, se percató que hay domicilios y edificios con paneles solares, pero también que en algunas partes se continúa con el uso de aires acondicionados de ventana, los cuales no tienen un uso eficiente de energía.

Aseguró que el cambio a las energías limpias es posible lograrlo cuando trabajan de la mano gobiernos, sectores económicos y sociedad como lo ha hecho Estados Unidos para sumarse a la lucha contra el calentamiento global.

En la charla que ofreció ante cientos de personas en el Expofórum, recordó que en cinco ocasiones se han registrado extinciones de seres vivos en el planeta y en la actualidad los huracanes cada vez provocan más eventos catastróficos por las emisiones de carbón, de ahí la importancia de iniciar con el cambio dándole un giro a las leyes.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Para empezar el proceso de descarbonización se debe comenzar con la elaboración de un objetivo y reducir las emisiones de carbono, y posterior a eso diseñar políticas públicas alrededor del objetivo planteado.

Un ejemplo para iniciar con este trabajo, mencionó, es la compra de más de 200 patrullas eléctricas por parte del Municipio de Hermosillo, con lo que se convirtió en la ciudad con más unidades con cero emisiones en el mundo.

En número, dijo, rebasa incluso a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, la cual tiene más de 2 mil emisiones, y en Hermosillo la cantidad es sumamente inferior.

Añadió que si se plantará un billón de árboles, crecieran con rapidez y pudieran mantenerlos saludables, se le restaría las dos terceras partes de todo el carbono añadido a la atmósfera durante los últimos 100 años.

Clinton consideró que se debería hacerle frente a la energía tradicional de forma conjunta de una manera que genere nuevos empleos para los ciudadanos.

Agregó que con el cambio climático ha aumentado el carbono en la atmósfera de manera dramática, los océanos se están volviendo más ácidos y eso ha causado que ya no produzcan tantos peces para las millones de personas que habitan el planeta.

Acompañado de la moderadora Tania Ortiz, Clinton se despide luego de su intervención en el Foro.

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER

Las niñas y mujeres pueden hacer cualquier cosa que sueñen, en la Iniciativa Global Clinton se involucra a las mujeres en diferentes temas del tema y se han dado cuenta que ellas tienen capacidad de vender más artículos solares que otras cosas. Las convencieron de que estaban haciendo un bien al medio ambiente y se estaban empoderando.

En Puerto Rico e Islas Vírgenes, después de la tormenta de 2017 y del Covid-19, indicó, se dirigieron a una población inmigrante de la ciudad de Nueva York, para entregar libros en español y paquetes de información sobre cómo proteger a sus hijos.

Señaló que se puede trabajar en conjunto con el género femenino, compartir posiciones de liderazgo y hacer cualquiera que sean sus talentos y sus pasiones. Pues la fundación la comparte con su hija Chelsea y su esposa Hillary.

El de niño vio a su madre levantarse a las 6:45 horas todos los días para estar en el trabajo a las 7:00 horas, y todavía se las arreglaba para ser una buena mamá y estar a la hora de la cena para estar con él.

Dar a las mujeres que salen de la escuela la oportunidad de formar parte del mundo laboral la tasa de natalidad bajará porque la edad para contraer matrimonio se retrasa y la edad para tener hijos se retrasará”, opinó.

En Estados Unidos, añadió, la tasa de crecimiento de natalidad es alta y en México pudiera ocurrir lo mismo, al igual que el resto del mundo, de ahí que necesitan integrar a las mujeres al mercado laboral.

Debido a estos conflictos locales y al cambio climático, tenemos más refugiados moviéndose por todo el mundo que en cualquier otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y está muy perturbado, y luego ha contribuido a gran parte de esta política nacionalista, ya sabes, podrías pensar que la inteligencia artificial te sacará de apuros, pero pasará un tiempo”, indicó.

En Nueva York la demanda de nuevos empleos en el sector manufacturero bajó y eso refleja la necesidad de nuevos talentos, cerebros, mentes y corazones, pues a través de grupos homogéneos se pueden tomar mejores decisiones.

Bill Clinton trató ayer diversos temas durante el Foro ante una gran audiencia.

PATRIA PARA UCRANIA Y PALESTINA

Ucrania y Palestina deben tener su propia patria, pero en el caso de este último se debe encontrar la manera de que los israelíes se defienda y se evite que Hamás pueda realizar un nuevo ataque, externó el ex presidente.

Bill Clinton reconoció que para lograr la paz en estas dos zonas de conflictos bélicos, es un trabajo difícil pero se continúan las acciones para lograrlo, con la oportunidad de que cada uno mantenga su independencia.

En la actualidad, señaló, muchos países se han unido a Rusia por miedo, pero la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) apoya a Ucrania, y un detalle que no se debe olvidar es que fue la única economía en el mundo que no tuvo recesión en el 2008.

Creo que todos debemos apoyar la idea de que los ucranianos tienen que mantenerse y creo que es un error para muchos de los países que respaldan a Rusia, que lo están haciendo, porque también tienen un gobierno autoritario”, externó.

Con relación a Palestina, consideró que también es un país que debe mantener su patria en el Medio Oriente, sin minimizar las muertes en contra de civiles.