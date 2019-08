Proyectan reubicación de CEDH por venta de estadio H. Espino

HERMOSILLO, Sonora.- Ante la posibilidad de que las actuales instalaciones se vendan junto con el estadio Héctor Espino, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que están en la búsqueda de otras opciones de ubicación.



Pedro González Avilés detalló que aunque no han sido notificados para que abandonen el edificio, este se encuentra dentro del terreno del estadio que está próximo a venderse al Gobierno federal.



"Nosotros formamos parte de la infraestructura de todo el complejo y no sabemos si estamos incluidos en el paquete y se tenga que mover la Comisión, no tengo notificación especial todavía", destacó.



Pero por el momento están en búsqueda de otros espacios para estar preparados en caso de que se requiera que salgan de las instalaciones.



"Estamos haciendo lo necesario para que no nos agarren desprevenidos, andamos viendo opciones, la idea es que se unan los requisitos, que haya lugar para capacitación, que haya una biblioteca que tenga acceso al público", recalcó.