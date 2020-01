Protestan por reja que cierra calle en la Modelo

HERMOSILLO, Sonora.- Un grupo de vecinos protestó ayer por la instalación de una puerta de acceso en la calle Retorno 202, de la colonia Modelo, y piden que vuelva a ser de acceso libre al ser una vía pública.

El plan es cerrar los dos accesos de la calle Retorno 202, tanto por la avenida Seguro Social como por la Justo Sierra.

Ignacio Romero Navarrete, presidente del Comité de Participación Ciudadana de la colonia Modelo sector 2, se manifestó en contra porque esa calle es muy usada y considera que si cierran les va a causar serios problemas vehiculares.

La casa del vecino está por fuera del tramo en donde se pretende instalar las puertas.

"No pidieron la opinión a los demás, ellos nada más se pusieron a mover los permisos, les otorgaron el permiso, permiso que no hemos visto todavía ya lo pedimos por medio de Transparencia para poder ver de qué se trata, pero así de antemano algo anda mal", expresó.

La colonia Modelo siempre ha tenido el problema del exceso de carros que invaden su cera y no da espacio para que las visitas o los propios residentes se estacionen frente a sus casas.

"Desde hace más de 60 años, todos los vecinos de este sector hemos sido de manera equitativa, hemos sido el estacionamiento del Seguro Social, no se vale que una pequeña porción de vecinos se quiera salir de ese problema", dijo.

Al momento de controlar el acceso del Retorno 202, se negará la entrada de autos que terminarán afuera de la cerrada, frente a casas de otros vecinos.

POR LOS ROBOS, AFIRMAN

Héctor Ballesteros vive en la calle Retorno 202, su casa quedó al interior de la puerta y está conforme con la instalación que comenzó hace casi un mes.

"Normalmente está lleno de carros estacionados, que creo que ahorita es el caso, nosotros queremos control de acceso, porque hemos sufrido mucho con la inseguridad y luego como no es una calle de paso, topa en cada extremo", señaló.

El vecino afirmó que el permiso para la instalación de la puerta de acero en los accesos fue otorgado por Cidue, tuvieron muchas trabas para conseguirlo, pero al fin de poco más de un año lograron obtenerlo y se pidió la opinión de todos.

SE REÚNEN

Vecinos que se manifestaron contra la instalación de la reja continuarán en reuniones con el Ayuntamiento, señaló José Eufemio Carrillo Atondo.

El titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue) indicó que a pesar de que se cuenta con el permiso correspondiente, se aplicará el reglamento y continuará la mediación entre los vecinos que están en desacuerdo.

"Ya se está atendiendo por Desarrollo Urbano y Secretaría, aún no podemos definir, se revisará todo el caso y vamos ver, hay opiniones a favor y en contra por lo que debemos de ver qué va a proceder", comentó.

"No se pueden poner en cualquier tipo de calle", dijo, "principalmente que no sean vialidades de flujo continuo y que no represente en la zona un impacto negativo, así como debe tener ciertas características, algunos dictámenes".