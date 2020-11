Protestan maestros de la Universidad de Sonora

HERMOSILLO.- Maestros de la Unison cerraron las puertas de acceso al campus, para solicitar se aprueben las reformas a la Ley 4 que plantearon al Congreso del Estado hace más de un año.

“Hace ya un año llevamos a cabo un congreso para que la comunidad universitaria diera sus opiniones y aportaciones. Todo fue recogido por una Comisión, donde estuvieron presentes personas del Congreso del Estado y de la Comisión de Educación, pero su análisis quedó empantanado”, denunció la maestra Guadalupe Gonzáles, docente de tiempo completo en el área de Psicom.

Estamos cansados”, agregó, “tenemos 29 años soportando esta Ley 4 sin que se nos escuche, por eso queremos que la universidad se armonice con las leyes que se han aprobado a nivel nacional en términos de la igualdad, la inclusión y sobre todo la igualdad hacia la perspectiva de género”.

También solicitaron que se lleve a cabo una democratización en la toma de decisiones que rigen la institución, como es el caso del uso de fondos y recursos de la universidad para el beneficio de los estudiantes.

“Hemos tenido una serie de eventos en los últimos años donde no han sido atendido las demandas de los estudiantes, por eso no confiamos en los órganos que la autoridad tiene actualmente, los tienen controlados, igual que los órganos de Gobierno y no estamos de acuerdo con un control absoluto”, señaló la maestra.

“Por eso, solicitamos la simplificación de la burocracia universitaria, lo cual daría recursos para que sean canalizados en programas a beneficio de toda la población estudiantil”.

La catedrática afirmó que hasta el momento, ni el rector de la universidad, Enrique Velázques Contreras, ni el presidente de la Comisión de Educación en el Congreso, Alfonso Montes Piña, han buscado tener un acercamiento con ellos, aun cuando los académicos les han hecho saber su inconformidad por diferentes medios.