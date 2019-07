Protestan en Conafor por el despido de quince trabajadores

HERMOSILLO, Sonora.- Alrededor de quince empleados fueron despedidos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) presuntamente sin alguna justificación, por ello se manifestaron por fuera de las instalaciones.



Norberto Cortez, ex jefe del Departamento de Producción, relató que el pasado 1 de julio se les comunicó de forma verbal a él y a otros compañeros que dejarían de laborar en la delegación.



"Nos dijeron de manera verbal que compañeros de la gerencia habían recibido una llamada de oficinas centrales de la Conafor para que nos informaran que dejaríamos de trabajar en esta institución", comentó.



El afectado, quien tenía más de 10 años trabajando, explicó que esta situación ha afectado al 75% del personal de confianza de Conafor en Sonora, así como en el resto del país.



"Se despidió de manera injustificada a más del 70% del personal que tienen para sus programas operativos, esto afecta al sector forestal de México y al no tener el personal quedan detenidas las actividades", dijo.



El ahora ex trabajador puntualizó que se espera que la situación pueda solucionarse, así como el pasado mes de enero cuando se les dio el mismo aviso, sin embargo, a los días nuevamente acudieron a laborar.





PROTESTA EN GUAYMAS



Por el supuesto incumplimiento en la entrega de materiales, herramientas básicas y equipo de seguridad para realizar las actividades diarias, trabajadores del sindicato de la CTM de la Comisión Estatal del Agua suspendieron actividades.



Alrededor de 50 trabajadores del turno de la mañana, de diferentes áreas operativas del organismo operador, se apostaron en el exterior de la oficina principal con cartulinas donde le exigían al administrador, Roberto Romano Terrazas, el suministro de herramientas y materiales para las reparaciones de fugas y reconexiones, así como equipos de seguridad.



Al grito de "Fuera Romano", los trabajadores que conforman las cuadrillas de trabajo se manifestaron mientras solicitaban diálogo con directores de las diferentes áreas de la CEA.