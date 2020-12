Protesta paraliza el tránsito vehicular en bulevares

HERMOSILLO.- Alrededor de 170 ex concesionarios del transporte urbano de Hermosillo se manifestaron en el cruce de los bulevares Eusebio Kino y José María Morelos, así como el cruce de Kino y Gómez Farías, para exigir el apoyo del Estado.

Juan Miguel Yáñez, uno de los ex concesionarios, indicó que desde hace dos años se le había brindado apoyo económico al colectivo, sin embargo, este mes se les informó que no lo recibirán; el monto era de 10 mil pesos mensuales.

A lo largo de estos dos años hemos estado en pláticas con el Gobierno, hemos puesto demandas, amparos, que van caminando. Sabemos que es difícil, aunque en ocasiones hemos llegado a acuerdos, pero incumplen”, comentó.

Un caos vial se formó en el área de los bulevares Kino, Farías y Morelos.

LA CONCESIÓN

Además del apoyo monetario, los concesionarios buscan que se les regrese la concesión del transporte, aseveró.

“El servicio está peor que antes”, dijo, “si bien también antes había deficiencias, no todo era por nosotros, el Gobierno también tenía metidas las manos, por la cuestión del subsidio. Pero nunca llegamos a los niveles a los que está actualmente el servicio”.

El ex concesionario manifestó que mientras no se llegue a un acuerdo continuarán con las protestas, pues buscan cumplimiento puntual a los apoyos, ya que este mes se le informó al colectivo que no se les entregará.

Los automovilistas se las vieron negras para circular por esta zona..

PLANTÓN DIARIO

Desde las 07:00 horas permanecieron en el punto, sin embargo, en caso de no tener una respuesta favorable harán un plantón día tras día en el lugar para ejercer presión a la autoridad estatal.

Hasta el cierre de esta edición las autoridades no daban su postura al respecto.