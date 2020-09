Propone alcaldesa fusilar a quienes venden droga a los menores

HERMOSILLO.- Fusilar a los vendedores de droga para que dejen de envenenar a los niños y jóvenes propuso la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, durante su segundo Informe de Gobierno, en presencia de regidores y en transmisión a través de las redes sociales.

“Deberían de ser fusilados por estar envenenando a nuestros jóvenes. Estos son los que deberían estar al frente, pero al frente del Ejército para ser responsables de este gran flagelo que tiene nuestra ciudad”, afirmó.

Al referirse como a una de las mayores crisis que enfrenta actualmente la capital del Estado, donde niños y adolescentes que entran al mundo de las drogas lo hacen en edades cada vez más tempranas, subrayó que no pactará con la delincuencia organizada.

“Aquí, al menos en Hermosillo no podrán pactar con la autoridad municipal. ¿Qué respuesta le puedo dar a las madres de familia que me exigen más clínicas?, ¿qué respuesta le vamos a dar a los menores de edad que buscan en el DIF el apoyo porque sus padres les prostituyen...?

No estoy dispuesta a callar, a guardar silencio, no estoy dispuesta a que sólo sea la Policía Municipal la que se vea como la responsable de que haya paz en nuestros barrios”, añadió.



Un millón de gracias dio la alcaldesa Célida López Cárdenas a cada hermosillense al rendir su segundo informe de trabajo en el que destacó los principales logros y retos de su administración, además de pronunciarse por un Gobierno libre de corrupción y narcotráfico, males que envenenan a la sociedad mexicana.

“Un millón de gracias por no perder la fe, por luchar contra un virus extraño, por mantener a Hermosillo como un lugar con oportunidades, con desarrollo económico, con mayor seguridad, con mayor armonía social, orden y convivencia”, expresó.

La presidenta municipal hizo énfasis en la importancia de la prevención de las adicciones para formar una ciudad con paz, por lo que ya fue inaugurado el Centro de Tratamiento Transformando Vidas, que atenderá jóvenes de entre 12 y 17 años con problemas de drogadicción y reincidencia delictiva, con tratamientos de desintoxicación, terapias y un proceso de readaptación social.

También se realizaron más de 100 pláticas de prevención de adicciones a estudiantes, y se capacitó a más de 7 mil niñas, niños y adolescentes para ser mediadores tanto en la escuela como en la casa, con el fin de desarrollar habilidades para manejar conflictos.

El programa “Mentor amigo” atendió a 98 menores canalizados por la Unidad Municipal de Prevención y Aplicación de Medidas a Menores de Edad, quienes fueron supervisados por 20 mentores con el objeto de guiarlos en diferentes áreas formativas del desarrollo personal y social.

“Los traidores a la patria deberían ser fusilados por envenenar a los niños y jóvenes. A los narcotraficantes se les debe fusilar en este País, como también sucede en otros países del mundo, ¿vamos a seguir haciéndonos aquellos omisos gobernantes que con temor no son capaces de enfrentar esta situación o vamos a dar un paso al frente para arriesgarnos realmente a erradicar lo que sucede en Hermosillo?”.

“Tenemos que defender a Hermosillo, esta ciudad de 320 años tiene que tener un gobierno valiente, no estoy dispuesta, no voy callar y no será solamente con presupuesto municipal que voy a lograr terminar con el envenenamiento de cientos de jóvenes”, expresó López Cárdenas en su emotivo discurso.

LOGROS EN 2 AÑOS



Estos son algunos de los logros que mencionó en su mensaje.