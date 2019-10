Propone López Noriega que actas de nacimiento no pierdan vigencia

HERMOSILLO, Sonora.- La diputada Alejandra López Noriega propuso la iniciativa de reforma a la Ley del Registro Civil para que las actas de nacimiento no tengan fecha de vencimiento tanto en instituciones educativas y centros de trabajo independientemente de la fecha en que fue emitida, siempre y cuando dicho documento se encuentre en buen estado, sea legible y puedan distinguirse los elementos de identificación.



“Con esto, podemos evitar que las familias sonorenses no tengan que desembolsar más en las actas de nacimiento de sus hijas e hijos cuando la información es exactamente la misma.



“Asimismo para aquellas personas que tienen la urgente necesidad de buscar un empleo ya que implica un gasto adicional a la serie de requisitos que solicitan, los cuales algunos con un costo muy elevado”, señaló López Noriega.



La diputada indicó que es indebido que instituciones o dependencias soliciten copias certificadas actualizadas o recientes ya que estas no tienen vigencia y no requieren ser actualizadas.



“Debemos cuidar y proteger la economía familiar, ofrecer y atender sus necesidades para un correcto desarrollo en la sociedad, sin esto, representar una carga más al bolsillo del ciudadano”, añadió la legisladora.



Finalmente, Alejandra López Noriega explicó que en Sonora no existe sustento legal que obligue a solicitar las actas de nacimiento con una antigüedad no mayor a los seis meses , y que en estados como Jalisco, Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Zacatecas y Sinaloa las actas de nacimiento ya no tienen vigencia.