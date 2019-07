Promueve el uso de cubiertos biodegradables

HERMOSILLO, Sonora.- El uso de cubiertos de cocina y popotes hechos con hueso de aguacate para ayudar al medio ambiente, promueve Olivia Sau en Hermosillo, debido a que son biodegradables.



Explicó que fue en el año 2009 cuando empezó a interesarse por el medio ambiente debido a una conferencia, donde se le expuso la situación de contaminación de plásticos a los mares y cómo afecta a los seres vivos.



En su búsqueda por apoyar esta causa encontró hace dos años que un mexicano, Scott Munguía, elaboró un bioplástico con base en el hueso del aguacate, que busca remplazar a los utensilios tradicionales.



"A mí se me ocurrió hacer esto para promover la educación o la costumbre en la gente y que tenga conciencia y no use los plásticos, sobre todo en esto, son cosas que se usan un segundo y en lo que terminas de comer ya están tiradas", expresó.



Los cubiertos son tenedor, cuchara, cuchillo y popote que son biodegradables debido a que son extraídos del hueso del fruto verde.



DESPLAZAN AL PLÁSTICO



Olivia Sau consideró que estos utensilios empiezan a ganar espacio y desplazan a los de plástico, pues ya hay restaurantes que los usan y cada vez más personas se suman adquiriendo estos productos para al momento de comer en la calle usarlos y evitar los tradicionales.



"Son desechables en realidad, porque los desechas y se degradan como la basura orgánica normal, tienen menos tiempo que el plástico y son más resistentes que el plástico", aseveró.



Olivia Sau comentó que el paquete de cubiertos con ella tiene un costo de 50 pesos, pueden durar hasta más de un año, son resistentes y más envueltos en un estuche de algodón que ella realiza.



Hizo un llamado a las nuevas generaciones que el cuidado del medio ambiente no sea un tema de boga sino de responsabilidad y consideración hacia la siguiente generación.