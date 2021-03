Prevén comerciantes “floja” Semana Santa, por las nuevas restricciones para vacacionistas

BAHÍA DE KINO.- A causa de las restricciones por la pandemia de coronavirus, los comerciantes de destinos turísticos como Bahía de Kino prevén que las ventas durante esta Semana Santa no alcancen ni el 50% de lo que colocaban en otros años.

Y es que estiman que la normativa para la prevención de contagios durante el asueto primaveral, considerado “temporada alta” por quienes ofrecen productos y servicios en las playas sonorenses, desanimará a los vacacionistas.

Lo que más lamentan algunos como Herlinda Nieto, quien desde hace más de 15 años se ha dedicado a rentar carpas a la orilla de la playa, es perder la inversión que hicieron en preparación para recibir a los bañistas y la falta de comunicación directa con la autoridad que determina las restricciones que acaban afectándolos.

“Nos venimos enterando en páginas de redes sociales... no vienen a platicar con nosotros”, expresó.

“Pedí prestamos para comprar telas nuevas para las carpas y que sean presentables; estamos muchos preparados para esta temporada, pero ni nada el abono vamos a sacar”.

Nieto exigió también una mayor coordinación y congruencia por parte de las autoridades de los tres niveles de Gobierno, ya que pese a la voluntad de los comerciantes para solicitar o renovar los permisos -que otorga la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)- correspondientes y tener todo “en regla” para el funcionamiento de sus negocios, esto les ha sido imposible debido al cierre de oficinas por la pandemia.

“Vienen inspectores y nos atosigan pidiéndonos el permiso, ¿pero cómo lo vamos a tramitar si están cerradas las oficinas; si cuando vamos nadie nos atiende?”, cuestionó.

SURTEN MENOS, PERO IGUAL “LE PIERDEN”

Otros que temen grandes pérdidas son los vendedores de alimentos en Kino, ante la poca afluencia de visitantes.

“Está más calmado que de costumbre; la gente no está viniendo a la playa. Se había hablado que se iba a permitir un 30 o un 50% (de aforo), pero la verdad ni al 20% estamos ahorita, porque tiene mucho que ver la mala información que circula en las redes (sociales)”, dijo Jazmín López, quien tiene un puesto de comida en el área de las palapas. “

Desde el año pasado nos afectó... ayer (sábado) que llegamos acá vimos que cerraron los bocacalles y como no hubo gente, nos quedamos con producto (...) para nosotros son pérdidas”.

Previendo esta situación, reveló la joven de 30 años, optó por comprar menos del 50% de los insumos que normalmente adquiría en esta temporada para amortiguar las pérdidas, que con todo serán importantes.

“Este año compramos menos producto para la venta en Semana Santa. Ayer (sábado) como no hubo gente, nos quedamos con producto como concha y camarón”, detalló.

VEN COMPLICADO PANORAMA

La esperanza de los comerciantes de recuperarse durante este periodo vacacional pareció esfumarse tras el anuncio de las nuevas medidas que se les estarán solicitando cumplir a los vacacionnistas para darles acceso a las playas: Presentar una prueba negativa a Covid-19 y contar con residencia o reservación en algún hotel o domicilio.

Esto, consideran, desanimará a sus clientes potenciales.

“¡Uy! Entonces nadie va a venir... la prueba es muy cara. Nos vamos a quedar con todo de nuevo y a los que sacamos préstamos para comprar producto para Semana Santa nos van a comer los intereses”, manifestó Lupita Rodríguez, vendedora de ropa y trajes de baño.

Reyna Rivera comentó: "Tenemos (sólo) parte del producto porque es poco lo que sale para

trabajar la semana santa. no podemos comprar como antes, porque está muy solo”.

Aunque reconocieron estar de acuerdo con las medidas para la protección de todos, los comerciantes buscan que las autoridades les apoyen, ya que para ellos esta próxima temporada vacacional es una de las más importantes del año.

ASÍ OPINAN...

En un sondeo, hermosillenses expresaron que esperan que las restricciones que emitió la autoridad estatal para los puntos turísticos para prevenir contagios de Covid-19 sean aplicadas correctamente.

“Sí está bien pero la gente no tiene para comprarse las pruebas. además, esta enfermedad ya se va a quedar para siempre y es responsabilidad de todos cuidarnos. también el restringir la venta de cerveza no ayudará mucho, porque se la pueden traer de otra parte en la maleta o equipaje, expresó Lucía Sánchez.

SIN CERVEZA

La prohibición de la comercialización de bebidas alcohólicas, consideraron, solamente propiciará la venta ilegal en los conocidos “aguajes”.

“La venta de cerveza, si la van a controlar, que sea general, que no nomás los comercios de aquí en kino, ya que eso da pie a la venta en aguaje. no deben de afectar a los comerciantes, sino a quienes no están trabajando bien. por otro lado, mucha gente no tiene dinero para hacerse la prueba del covid-19: o se hacen la prueba o se dan una escapadita; y en cuanto al horario, lo que va a pasar es que se tendrá una aglomeración de personas. no creo que sean las medidas correctas”, opinó Loycet Félix.

HORARIOS

Algunos manifestaron que los horarios limitados podrían crear aglomeraciones y hasta accidentes, ya que las personas buscarán llegar rápido para pasar más tiempo en la playa.

“Se me hacen muy bien las medidas, incluso deberían de no dejar entrar a quienes reservan; estoy de acuerdo con las restricciones. sí ayudarían estas medidas a no tener contagios, pero también está en uno. está bien que detengan todo un poquito”, indicó Astrid Licona.

ECONOMÍA