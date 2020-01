Presupuesto de Fiestas del Pitic no alcanzaría para pavimentar una calle: Alcaldesa

HERMOSILLO, Sonora.- El presupuesto de las Fiestas del Pitic no alcanzaría para pavimentar con concreto hidráulico una sola calle, manifestó la Alcaldesa de Hermosillo tras la petición de que se elimine dicho evento y se pavimente con concreto hidráulico.

Célida López Cárdenas señaló que el año pasado se logró tener un gran número de artistas gracias al patrocinio de la iniciativa privada.

La expresión de no fiestas para pavimentar no resolvería absolutamente nada, quien puso ese post en redes tiene una ignorancia completa ya que no tiene idea de lo que está tratando de cambiar.