Presentará el Gobierno avances en caso ABC

HERMOSILLO, Sonora.- Algunos de los avances de las solicitudes de padres ABC al Gobierno federal se informarán el próximo lunes en la visita del Presidente de la República.



Luego de la reunión con autoridades federales, entre ellos el titular del IMSS, Zoé Robledo, hubo opiniones encontradas entre padres y representantes legales.



Julio César Márquez, padre ABC, indicó que no habían estado de acuerdo en que no se permitiera el uso de la voz a los abogados, por lo que algunos padres abandonaron la sala, pero después se acordó que al término de la reunión habría un espacio para que expusieran sus inquietudes los representantes legales.



"Es una reunión que ellos la denominan de avance de los acuerdos, pero es una visita de contención, la idea es que salgamos contentos para el lunes que tengamos la reunión con el Presidente", dijo.



La reunión se realizó a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación y estuvieron presentes el delegado del IMSS en Sonora, Guillermo Noriega, y el representante del Gobierno federal, Jorge Taddei Bringas.



"Fue una reunión informativa a partir de ciertos compromisos que se hicieron el 6 de junio en Palacio Nacional con el Presidente, cuáles habían sido los avances o estatus de las cosa...", dijo Robledo.



Gabriel Alvarado, representante legal de Manos Unidas por Nuestros Niños, dijo que no habían abandonado el recinto, pues estaban conformes con lo que se había presentado y esperarían la visita de López Obrador.