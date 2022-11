Presentan la obra de teatro "Futboleros Anónimos" en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- En colaboración con Cimarrones de Sonora, la obra de teatro Futboleros Anónimos fue presentada esta noche en la ciudad de Hermosillo, bajo la dirección de la actriz Metz Montero.

A lo largo de 90 minutos, la historia narra la historia de Don Chuy y cuatro personajes más, los cuales coinciden en su gusto por el futbol, aunque cada uno bajo distintos contextos familiares y laborales que les impiden exponer su pasión a plenitud.

Hace un par de años que vivo aquí en Hermosillo, y a mí me gusta mucho el futbol. Llegué a un estado beisbolero, completamente, entonces era muy chistoso porque me decían ‘aquí a nadie le gusta el futbol, aquí el futbol no es importante’, pero al momento en que empezabas a hablar tantito con cualquier persona, todos tienen una historia qué contar sobre futbol.