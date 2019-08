Presentan ONGs iniciativa de ley sobre la familia

HERMOSILLO, Sonora.- Organizaciones civiles presentaron su propia propuesta de ley en torno al tema de la familia y contra de la iniciativa de matrimonios igualitarios, ayer en el Foro Iniciativa Ciudadana.



El evento se realizó ayer en un abarrotado auditorio del Congreso del Estado de Sonora en donde participaron como ponentes: Aarón Lara, Óscar Serrato y Christian Badillo.



Los organizadores del foro fueron: Poder Sonora, Dilo Bien Sonora, Cadena Ciudadana, Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, Frente Nacional por la Familia, el Concejo Interreligioso de Sonora, Iniciativa Ciudadana, México en Acción Sonora y Políticamente incorrecto.



Estuvieron presentes en el evento pastores y obispos de iglesias evangélicas, cristianas, católicas, además de ciudadanos en general. Asistieron también el diputado federal Manuel Baldenebro y los legisladores locales Carlos Navarrete Aguirre y Jesús Montes Piña.



Aarón Lara, representante de Iniciativa Ciudadana, dijo que tienen su propia propuesta de ley que han colocado en otros 10 estados del País y que están relacionada con la salva guarda de derecho en cuestión de matrimonio, patria potestad y el derecho de escoger la educación de los hijos.



"No es una contrapuesta, es una propuesta ciudadana, está sí es de ciudadanos, no es una tema de partidos, no es una tema de un diputado, es una tema de la ciudadanía", manifestó.



En esta administración federal se han presentado cerca de 18 iniciativas de ley en contra de la familia que no corresponden a los intereses de la ciudadanía, señaló Aarón Lara.



Explicó que entre los temas que se manejaron en las propuestas federales de ley están el matrimonio entre el mismo sexo, la adopción entre estas parejas, el cambio de identidad o personalidad, educación con perspectiva de género, entre otras, que abruman a la sociedad.





Avalancha de propuestas



Añadió que las avalanchas de propuestas legislativas han obligado a cerca de 200 organizaciones religiosas y civiles a nivel nacional a agruparse, lo hicieron a través de Iniciativa Ciudadana.



"No atienden el interés de la población sino que están enfocadas al interés de un pequeño sector, ya no digamos de la población de la política, pero que en estos momentos tienen el poder, están inundado los congresos con propuestas que no responden al interés de la sociedad en general", dijo.



El mal llamado "matrimonio igualitario" que se propuso en Sonora no es una herramienta jurídica igualadora de derechos y al estar en contra del matrimonio tradicional, se convierte en una falta al Estado de Derecho, aseveró.



Se vulnera el Derecho superior del menor que es el único interés público que puede tener el Estado en las relaciones entre dos personas.



"El interés que han tenido estos grupos no responden al interés de la población en general, sino a un sector de la sociedad que es muy respetable", manifestó.



Al realizar la diputada Yumiko Palomarez foros con grupos que tienen un afecto particular con legislar estas leyes y no con los opositores, demuestra que miente al comunicar que ha socializado su propuesta, refirió.