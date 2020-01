Presenta su libro "Déjalos ir con amor"

La Universidad del Valle de México en Sonora reconoció el trabajo y aportación en el mundo de la tanatología de la escritora estadounidense, doctora en sicología y tanatóloga, Nancy O'Connor, quien presentó su libro más reciente “Déjalos ir con Amor”, en el auditorio del campus.

A través de una ceremonia donde se habló sobre la obra literaria, la cual, según palabras de la misma autora, busca la manera de ayudar a las personas a sobrellevar la partida de un ser querido a través de la aceptación y elaboración de un propio proceso de duelo, el rector de la Universidad, Antonio Pérez Velásquez, galardonó a la profesionista por su aporte a la humanidad en dicho tema.

“En nombre de nuestra institución y toda la comunidad no puedo más que agradecer su presencia en nuestro campus, por todo lo que nos ha compartido, nos ha enseñado y sus palabras que son un ejemplo para todos, Muchas Gracias”, expresó el académico.

AGRADECE GESTO

La escritora, quien agradeció el gesto, contó cuáles fueron las motivaciones que tuvo para escribir el libro y sobre todo, como su contenido intenta apoyar a cualquier persona que haya perdido un ser querido, sea o no una persona, para que pueda encontrar la paz en la y no haga del proceso algo patológico.

Nueve meses antes de escribir el libro yo estuve cerca de la muerte 2 veces en el hospital. Cuando salí de mi operación de corazón yo sentí mucha paz, me sentí muy alegre y me dije con voz aliviada ‘ah gracias a Dios, no más problema, no más preocupación, nada, no más muerte’, pero después de pasar por 2 operaciones y 7 transfusiones de sangre, yo pensé bastante y después me pregunté ¿por qué vine?, ¿por qué sigo aquí?, ¿por qué quiero vivir?”.