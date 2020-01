Presenta Cimarrones nuevo proyecto

HERMOSILLO, Sonora.- Todo está listo para que Cimarrones de Sonora encare el Clausura 2020 con la mira puesta, como cada seis meses, en el título y el posible ascenso a la Liga MX.

El equipo brindó ayer una rueda de prensa donde se presentó a los refuerzos que llegaron para este certamen, encabezada por Juan Pablo Rojo, presidente del equipo; el director técnico Isaac Morales y el director deportivo Pedro Beltrán.

Rojo indicó que se hicieron los ajustes necesarios para ser un equipo más atractivo para los aficionados, el cual buscará entretener y sobre todo romper la barrera de los cuartos de final en la que se han quedado ya en cuatro ocasiones.

El presidente del club explicó el por qué de las modificaciones que se hicieron en el organigrama de la institución, sobre todo en el tema cancha y en la administración de la plantilla.

"Emanado de lo que sufrimos y padecimos el semestre pasado, vimos correcto y vimos necesario hacer un cambio en las estructuras diferentes del club, primordialmente en el área deportiva.

"Sin duda fue un desliz lo que vivimos el año pasado y no queremos que esa sea la tendencia, sino la excepción, y de esta manera hicimos un cambio en el área deportiva para mejorar en las áreas de oportunidad, por lo que designamos a Pedro Luis Beltrán como director deportivo", comentó.

Además se confirmó la sinergia que se tendrá a partir de este torneo con Rayados de Monterrey, en la cual ambas escuadras buscarán tener mejoras.

El que hizo un llamado a la afición fue el timonel de la escuadra sonorense, quien los exhortó a hacerse presentes en el Héroe de Nacozari, pues aceptó que se han sentido poco valorados en los últimos torneos.

"(La afición) no se ha dado cuenta del equipo que tiene, no lo ha valorado, no se ha dado cuenta del esfuerzo que hacen los jugadores por brindar un buen espectáculo y

resultados.

"El equipo ha estado en los primeros lugares el último año, ha competido con los mejores equipos de la liga y nos hemos sentido poco valorados por la afición de acá", comentó.

Es bueno saber...

Para este torneo llegaron seis refuerzos a Cimarrones de Sonora: Jahir Barraza, David Sánchez, Ángel López, Óscar Suárez, Aldo Arellano, Juan Machado y Jesús Saavedra.