Preocupan en el Centro indigentes

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de que el pasado jueves un niño de 12 años de edad fuera agredido con una piedra mientras caminaba por las inmediaciones del parque localizado frente a la Primaria Leona Vicario, los ciudadanos alzaron la voz y piden apoyo a las autoridades.

"Pues yo me enteré que un indigente le pegó a un niño con una piedra y casi le saca el ojo, pero no vi, sino que supe ya que estaban hechos bola ahí por fuera del parque.

"Lo que pasa es que hay muchos indigentes y no es por ser enfadosa, pero sí se portan muy agresivos, incluso hay uno que golpea a las mujeres y está joven, pero le llamas a la patrulla y no se los llevan", comentó Maribel Cota.

La empleada de una tienda de ropa destacó que las autoridades no atienden el llamado, ya que les dicen que son personas que no están bien de sus facultades mentales y no los pueden subir a la patrulla.

GOLPEAN A MUJER

Alfonso Martínez, quien visita el Centro mínimo dos veces por semana, platicó que su esposa fue víctima de una persona que estaba pidiendo apoyo económico cerca del Mercado Municipal y la golpeó por no haberle dado dinero.

"Yo le digo que si lo hubiera visto lo agarro a chi… porque esa gente se aprovecha de los más débiles, porque a un hombre como yo no le van a hacer eso, pero no estoy diciendo que todos son así, hay de todo.

"Lo que sí me ha tocado ver es que vas pasando y de repente volteas y están haciendo sus necesidades en la calle y pues no está bien, al Centro vienen muchos niños y mujeres", opinó.

SE APROVECHAN

Personas que laboran en los comercios de la zona destacaron que muchas de las personas que parecen estar en situación de calle, no lo están y se aprovechan para robarles, principalmente a los comercios que tienen mercancía casi en las banquetas.

"Por el lado de Zazueta se da mucho eso, pero son malandros de esos que ya sabes que son rateros y de repente los vez con ropa sucia y se hacen los locos para despistarla, porque así si los atrapan los van a soltar, porque creen que están mal.

"Sí hace mucha falta vigilancia. La verdad, sí pasan las patrullas", recalcó Lucía Guadalupe Sau, "pero que pongan así como en diciembre, que hay policías cuidando y uno se siente con más confianza de venir".