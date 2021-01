Preocupa a padres aprendizaje de sus hijos en secundaria

HERMOSILLO.- Falta de comunicación con los maestros, poca actividad escolar y nula participación por parte de las autoridades escolares en el desarrollo académico de los alumnos, son parte de las problemáticas que exponen padres de estudiantes de educación secundaria en Hermosillo.

“La verdad yo no sé si mi hijo ha aprendido algo en toda su secundaria, más por que de forma presencial sólo hizo primero y medio año de segundo, ya casi está por pasar a la preparatoria y no sé si lleva las bases necesarias para hacerlo”, dijo preocupada Liliana Badilla, quien tiene a su hijo en la escuela secundaria Técnica número 1, conocida como “Prevo”.

Rafael no lleva ninguna clase por Zoom; la ‘mentada’ Telesecundaria la verdad no enseña nada, ni se le entiende y los maestros todo lo que hacen es dejar un bloque de tareas por un grupo de Facebook que se llama “Tercero Matutinos”, pero no dicen cómo le hagamos, no explican de qué se trata, sólo las mandan y ahí nosotros nos las averiguamos”, se quejó.