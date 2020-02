Preocupa a Cimarrones cambios en el Ascenso

En medio de un semestre en el que se compite por ganarse el boleto a la máxima categoría del futbol mexicano, la posibilidad de que no haya ascenso en los próximos cinco años repercute en el estado de ánimo de cualquier jugador, aseguró el capitán de Cimarrones de Sonora, Gerardo Moreno.

Ante la posibilidad de que el Ascenso MX se convierta en una liga de desarrollo de futbolistas mexicanos durante cinco años, el zaguero manifestó su sentir.

No estoy enterado del todo, he escuchado rumores, igual que los compañeros, yo creo que sí tenemos ahí un poquito de incertidumbre. Sí te pega en lo anímico, pero dentro de lo incierto tenemos que trabajar.

"Ahorita tenemos que enfocarnos en lo que estamos ahora, hacer un buen papel y con el favor de Dios poder lograr el ascenso y quitarnos de preocupaciones por ese tipo de temas", declaró en conferencia de prensa, el jugador de 26 años.

Moreno Cruz ya debutó en Liga MX, en el Clausura 2013 con el equipo de Monterrey; ahora, con seis torneos defendiendo la camiseta de Cimarrones, tiene claro que su deseo es regresar a pisar una cancha de la máxima categoría.

"Es difícil, uno como jugador no está pensando en esas cosas. Uno como jugador, en lo personal, me gustaría llegar a Primera División si en todo caso pasara eso. Es trabajo, es por lo que has vivido durante algún tiempo, estarías preparado, estarías buscando qué poder hacer".