“Prefiero darle comida a mis hijos, que comprar cubrebocas”

El uso de cubrebocas, lavado de manos, la sanitización de espacios y el guardar la sana distancia representan medidas fundamentales para evitar el contagio de Covid-19, pero no todos pueden comprarlos, al menos no quienes viven en las colonias e invasiones de la periferia de Hermosillo.

En un recorrido realizado en estos lugares se logró captar a muchas personas que no usan cubrebocas, aunque evitan salir de sus hogares o el área donde viven.

Lo que se observó es la presencia de muchos menores de edad que juegan con toda la libertad del mundo sin medir los riesgos en la salud.

DIFÍCIL SITUACIÓN

La señora Itza Torres quien tiene 3 hijos y cuatro nietos a su cuidado menciona que ha pasado por una crisis terrible por desempleo.

Apenas el día de hoy me coloqué como guardia de seguridad, pero duré tres meses sin trabajo a la buena de Dios con ayuda de mis vecinos, lo poco que gano lo invierto en comida para ellos, un cubrebocas me cuesta quizás 30 pesos, pero prefiero comprar un puré y sopas para alimentar a mi familia, pero eso sí, procuro que mis hijos no anden de vagos”, expresa la habitante de la invasión Tres Reynas.